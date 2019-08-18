2019/08/18 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي ، عن المباشرة بإعادة اعمار وتأهيل المراكز الامنية في المناطق الغربية للمحافظة.

وقال الدليمي لـ""العهد

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