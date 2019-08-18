ديالى .. توجيه بأسقاط أي طيارة غريبة تمر باجواء المحافظة

2019/08/18 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس اللجنة، صادق الحسيني في تصريح صحفي، انه" اوعزنا لكل المعسكرات والقواعد العسكرية سواء للجيش او الحشد الشعبي او بقية التشكيلات الامنية بأسقاط اية طائرة مسيرة غريبة تخترق الأجواء".واضاف، أن" طيران اي طائرة مسيرة في اجواء ديالى يكون ضمن صلاحية عمليات ديالى حصريا وبخلافه تعتبر اية طائرة مسيرة تحلق مصدرا خطرا يجب اسقاطها فورا من قبل اي تشكيل أمني".واشار الحسيني الى ان" الايعاز جاء لدواع امنية".وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد اصدر الخميس الماضي، قرارا بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية، بما في ذلك موافقات تحليق طائرات الاستطلاع والطائرات المقاتلة والمسيرة، سواء العراقية أو الأجنبية.انتهى..م.م

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