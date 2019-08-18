2019/08/18 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..



أحييت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً مميزاً في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي ليلة الخميس الماضية إلى جانب الفنان العراقي سيف نبيل.

و اعتلت الفنانة المسرح لتبهج وتطرب جمهوراً كبيراً اكتظت به القاعة في حفل غنائي طال انتظاره تكريما لعيد الأضحى.

لم تكتف نانسي بتقديم أجمل العروض لأروع أغانيها ومن ضمنهم أغنية بدنا نولع الجو، و أغنية الحب زي الوتر التي تتصدر القوائم فحسب، بل أطلت الفنانة المحبوبة في إطلالة رائعة مفعمة بالأناقة كما هو الحال دائمًا في فستان يحمل توقيع المصمم التونسي الراحل عز الدين عليّة‎ وأقراط وسوار وخاتم ملفتة من مجموعة جوزفين الإستثنائية من شوميه Chaumet.

و شاركت الفنانة المتألقة صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو فيها غاية في الأناقة بعد نهاية الحفل، ووصفت الحدث بأنه “ليلة جميلة” في مركز دبي التجاري العالمي.

وليست هذه المرة الأولى التي تحيي فيها نانسي عجرم حفلاً غنائياً في الإمارات، فقد أقامت حفلات سابقة في كل من جلوبال فيلدج وبرج العرب وفستيفال أرينا.

كما حصلت المطربة الحائزة على العديد من الجوائز ونجمة الغلاف السابقة لهاربرز بازار أريبيا أيضًا على نجمة في ممشى دبي الشهير في وقت سابق من هذا الشهر ، لتكون بذلك إلى جانب مشاهير أخرين أمثال رامي مالك وبريانكا شوبرا وإيلي صعب والفنانة اللبنانية فيروز.

.harpersbazaararabia

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نانسي عجرم تخطف الأبصار في دبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نانسي عجرم تخطف الأبصار في دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).