2019/08/18 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر أهالي منطقة المعامل شمال بغداد صوراً تظهر المنطقة بأسوء حالاتها وبوضع متردي وهو غرق أغلب شوارع المنطقة الرئيسية بمياه المجاري .هذا وناشد عددٌ من أهالي المنطقة , المسؤولين والجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي ستسبب العديد من الأمراض .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



منطقة المعامل تغرق بمياه المجاري والأهالي يناشدون الجهات المعنية النعيم نيوز.

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