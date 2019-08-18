مجلس كربلاء يعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء

2019/08/18 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن مجلس محافظة كربلاء المقدسة، يوم الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير الاغر.

وقال رئيس المجلس علي المالكي، في بيان "تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء من الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الغدير الاغر".

واضاف المالكي، انه "هذه هي عطلة محلية لدوائر المحافظة بمناسبة عيد الغدير".



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