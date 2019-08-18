تعرف على المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

2019/08/18 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت عدد من المحافظات تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الغدير.

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