هذه تفاصيل عقد كوتينيو مع بايرن ميونخ

2019/08/18 | 14:57

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كشفت تقارير صحفية ألمانية عن تفاصيل عقد الدولي البرازيلي فيليب

كوتينيو مع بايرن ميونخ، بعد استعارة النادي الألماني للاعب

برشلونة.كوتينيو بعد عام ونصف مع برشلونة لم يستطع أن يقدم المنتظر منه في

كامب نو، ليجد مخرج عبر كبير القوم في ألمانيا.بايرن ميونخ أعلن استعارة اللاعب لمدة موسم مع أحقية الشراء بعد

انتهاء فترة الإعارة، ولكن دون أي تفاصيل مادية.صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، كشفت بأن النادي البافاري استعار

كوتينيو مقابل 8.5 مليون لبرشلونة، وسيتحمل راتب اللاعب بالكامل

والبالغ 13 مليون يورو.كما أكدت بأن الاتفاق تم بين الطرفين، على أحقية الشراء في حال استقر

بايرن على ذلك بعد انتهاء الاعارة، مقابل 120 مليون يورو.كوتينيو انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 قادمًا من ليفربول الإنجليزي

مقابل 155 مليون يورو.

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