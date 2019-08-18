حملة”الطسة” الوطنية!

2019/08/18 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمد فلحي… تصدمنا الأخبار واللافتات السود يومياٌ، بوفاة عشرات الاشخاص(نتيجة حادث مؤسف) في ظل حرب يمكن تسميتها ب(حرب الطرق) والموت المجاني،تضاف الى حروب العراق المعروفة! الطرق الخارجية السريعة وشوارع المدن كلها تعاني من التخسفات و(الطسات) التي تزهق الأرواح وتدمر المركبات،دون وجود أي مشروع وطني لإنشاء طرق وجسور وأنفاق جديدة لمعالجة مشكلة النقل والمرور […]

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