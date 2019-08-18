2019/08/18 | 14:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندّد المرجع الديني آية الله لطف الله صافي كلبايكاني بممارسات الحكومة الهندية في كشمير ووصفها بـ”اللاإنسانية“, داعياً حكومتها إلى الكف عن هذه الجرائم ومنح سكان كشمير الأبرياء حقوقهم.حيث قال آية الله صافي كلبايكاني في برقية وجهها بهذا الشأن : ” إن التطورات الجارية في كشمير الهندية تدخل الأسى على قلب كل إنسان حر”.وتساءل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ كلبايكاني: الأعمال اللاإنسانية في كشمير تعتبر بمثابة وصمة عار على الهند النعيم نيوز.

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