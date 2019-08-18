امانة بغداد تعلن عن ازالة التجاوزات ومصادرت الاغنام جنوبي العاصمة

2019/08/18 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن حملة لازالة التجاوزات ومصادرة الاغنام جنوب العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “ملاكاتها قامت في بلدية الدورة بحملة صادرت خلالها عدد من الاغنام ضمن شارع المصافي حاول اصحابها نشرها على الارصفة والساحات العامة بالاضافة الى ازالة عدد من الاكشاك المتجاوزة ضمن شارع […]

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