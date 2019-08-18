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الفتح: الطائرات المجهولة قد تستهدف دور العبادة والمؤسسات الحكومية مستقبلاً


الفتح: الطائرات المجهولة قد تستهدف دور العبادة والمؤسسات الحكومية مستقبلاً
2019/08/18 | 15:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إيران عرضت المساعدة

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