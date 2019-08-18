2019/08/18 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الخارجية الاردنية اليوم التفجير الإرهابي، الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل اكثر من 60 شخصا وإصابة اخرين.وجدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية سفيان القضاة، تضامن الأردن مع الحكومة والشعب الأفغاني في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار أفغانستان، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الاردنية تدين استهداف حفل زفاف في كابول بتفجير إرهابي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الاردنية تدين استهداف حفل زفاف في كابول بتفجير إرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).