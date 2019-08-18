2019/08/18 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

زار وفد من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة واسط نيابة عن المفتش العام جمال الأسدي مفوض الشرطة ناجي عباس حميد الذي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تطمئن على صحة المفوض المعتدى عليه وتؤكد: القانون سيأخذ مجراه بحق المعتدين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تطمئن على صحة المفوض المعتدى عليه وتؤكد: القانون سيأخذ مجراه بحق المعتدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).