البدء باعمار الفنادق المدمرة بمدينة الموصل

2019/08/18 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن رئيس لجنة اعمار المناطق المتضررة في مجلس نينوى عبد الرحمن الوكاع عن المباشرة باعمار الفنادق المدمرة في مدينة الموصل بعد خروجها

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