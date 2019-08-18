2019/08/18 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية في المجلس المحلي لناحية الإمام القائم عج ” الثغر سابقاً ” شمال البصرة ، عن وجود أيادٍ خفية عملت على إقصاء أبناء الناحية في التعيينات الأخيرة لقسم تربية القرنة .وقال رئيس اللجنة عباس المالكي للنعيم نيوز ، إنه ” بعد ظهور نتائج التعيينات في قسم تربية القرنة فقد وقع الغبن والحيف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن وجود أياد خفية عملت على إقصاء أبناء ناحية الثغر من تعيينات تربية القرنة النعيم نيوز.

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