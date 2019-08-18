ألمانيا تبدأ ترحيل اللاجئين من أراضيها لهذا السبب

2019/08/18 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أعلن رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، هورست زيهوفر، أنه سيتم سحب حق اللجوء من المهاجرين الذين يسافرون إلى وطنهم.وقال رئيس الاستخبارات، “أي شخص، كاللاجئ السوري مثلا، يذهب بانتظام إلى سوريا لقضاء عطلة، لا يستطيع أن يقول بجدية إنه يتعرض للاضطهاد هناك”، بحسب الصحيفة الألمانية “بيلد”.وفقًا للمسؤول، فإن هذه المشكلة تخص المهاجرين من […]

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