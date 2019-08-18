موسع.. رئيس الجمهورية يشيد بتضحيات المؤسسة العسكرية ويؤكد ان العراق لن يكون ساحة صراع للاخرين

2019/08/18 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، بالتضحيات التي قدمها ابطال قواتنا الامنية في المعارك ضد تنظيمات داعش الارهابية، مؤكداً ان الحرب التي خاضها الجيش العراقي ليس دفاعاً عن الشعب العراقي فقط بل عن الانسانية جمعاء.

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