2019/08/18 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجهولون يطلقون النار على منزل قائممقام الغراف دون خسائر

تعرض منزل قائمقام الغراف ضيدان عبود فجر اليوم الى اطلاق نار من

قبل مجهولين دون ان يتسبب ذلك بخسائر بشرية.

وقال عبود ان منزله تعرض في الساعة 2:38 فجرا واثناء انقطاع التيار

الكهربائي الى اطلاق نار كثيف من قبل مجهولين .وبين ان الحادث اسفر عن اضرار مادية فقط دون وقوع اية خسائر بشرية .

واكد ان الشرطة هرعت الى مكان الحادث ، وقطعت الطريق المؤدي اليه

وباشرت البحث عن الجناة .ولم يتهم عبود اي جهة بالوقوف وراء الحادث بيد انه راى انه كان

مخططا له ومدبر كون الجناة انتظروا انقطاع الكهرباء حتى قاموا

بفعلتهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يطلقون النار على منزل قائممقام الغراف دون خسائر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يطلقون النار على منزل قائممقام الغراف دون خسائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).