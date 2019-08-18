2019/08/18 | 15:59

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ستة مرشحين يتنافسون الثلاثاء المقبل على منصب قائممقام قضاء الإصلاح في ذي قار

اعلن المجلس البلدي في قضاء الاصلاح شرقي ذي قار اليوم ، ان ستة

مرشحين سيتنافسون يوم الثلاثاء المقبل على منصب قائممقام الاصلاح

خلفا للقائممقام المتقاعد علي حسين رداد.

وذكر رئيس المجلس فيصل النصر الله ان باب الترشيح على المنصب اغلق

يوم الخميس الماضي بستة مرشحين فقط ، على ان يتم انتخاب احدهم

للمنصب يوم الثلاثاء المقبل .

وبين ان المجلس البلدي سيستعرض السير الذاتية للمرشحين في جلسة

التصويت ، لافتا الى ان معظمهم من الاكاديميين ومن الموظفين

الحكوميين .وتجدر الاشارة الى ان باب الترشيح للمنصب فتح في الاول من شهر اب

المقبل ، بعد ان تقدم القائممقام السابق بطلب التقاعد من منصبه

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