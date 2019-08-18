2019/08/18 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المجلس المحلي لناحية الإمام القائم عج ” الثغر سابقاً ” شمال البصرة , بصيانة الإنارة على الطريق الرابط بين البصرة وميسان .وقال رئيس المجلس علي المالكي للنعيم نيوز , إننا نطالب محافظ البصرة ومدير توزيع كهرباء شمال المحافظة بصيانة الإنارة الممتد بين قضاء القرنة وسيطرة الجوابر بناحية الثغر وذلك لأهميتها في هذا الطريق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناحية الثغر تطالب بصيانة الإنارة في الطريق الربط بين البصرة وميسان النعيم نيوز.

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