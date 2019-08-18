2019/08/18 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قرر مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأحد، تعيين أكرم جودة نائباً أول للمحافظ عادل الدخيلي.وجاء في الوثيقة التي تلقت “خطوة برس”نسخة منها والصادرة من المجلس، إنه “تقرر تعيين أكرم جودة شبال بمنصب النائب الاول لمحافظ ذي قار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تعيين أكرم جودة نائباً أول لمحافظ ذي قار وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تعيين أكرم جودة نائباً أول لمحافظ ذي قار) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تعيين أكرم جودة نائباً أول لمحافظ ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).