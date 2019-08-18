2019/08/18 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تحدى مات هيلي، نجم فرقة 1975 الفائزة بجائزة بريت، قوانين مدينة دبي التي تحظر المثلية الجنسية، عندما أقدم في حفل موسيقي على تقبيل أحد معجبيه في فمه، أمس الأول الأربعاء، وسط صيحات تشجيعية من الجمهور.وظهر هيلي في مقطع فيديو وهو يخترق زحام المعجبين ويقبّل أحدهم من فمه، لتعلو صيحات الاستحسان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطرب بريطاني يتحدى قوانين دبي ويقبل معجباً في فمه وكالة خطوة برس.

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