2019/08/18 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر محافظ ذي قار وكالة “اباذر عمر العمر” ، اليوم الأحد ، أمراً إدارياً يقضي بتعيين “أكرم جودة شيال ” بمنصب النائب الأول للمحافظ .وجاء بحسب كتاب رسمي صادر من مكتب المحافظ حصلت النعيم نيوز على نسخة منه ، أنه تم قبول استقالة النائب السابق الدخيلي ، وتعيين ” أكرم جودة” خلفاً له إعتباراً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



تعيين “أكرم جودة” نائباً أول لمحافظ ذي قار النعيم نيوز.

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