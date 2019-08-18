إيران تهدد: في حال استولت أميركا على سفينتنا فسنرد بالمثل

2019/08/18 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد، بالاستيلاء على سفن أميركية في مضيق هرمز اذا أقدمت الولايات المتحدة على توقيف ناقلة النفط الايرانية “غريس 1” التي تم اخلاء سبيلها أول من أمس من قبل سلطات جبل طارق.

ونقلت صحيفة “جوان” الإيرانية عن مصادر بالحرس الثوري الايراني قولها ” إذا قامت الولايات المتحدة بمصادرة ناقلة النفط الايرانية “غريس 1″، سوف نستمر بايقاف ناقلة النفط البريطانية، لان بريطانيا هي مصدر المشكلة، وكذلك سنقوم بالاستيلاء على سفن امريكية”.

وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للامن القومي للجمهورية الاسلامية أمر بالاستيلاء على سفن أميركية، في حال قامت واشنطن بمصادرة ناقلة النفط الايرانية “غريس 1”.

“ساحات التحرير”

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