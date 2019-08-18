2019/08/18 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي (روحٌ)..[لا تجينه/ چان گـِلت ابوجه الأبيض ...
غير معشركم لگينه/ جينه مشتاگين ...
وبلهفه وتسد بابك علينه..
جينه يدفعنه الهوى....
ودمعاتنه اتگطـِّر بيدينه/ وجنت أظنّ عدّك وفه/ وروحينه من فرد طينه..أعتب اعله الروح/ جي لنهه اعله شوفتكم حنينه/ واعتب اعله الشوكَـ والعِشره وسوالفهه الحزينه..
عَـلـَّمتني/ إشلون يتبرَّه الخَوي/ وحمل اليگع محَّد يعينه..عفيه صحبة هلوكت/ بيها اليجافي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/6) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غير معشركم لگينه/ جينه مشتاگين ...
وبلهفه وتسد بابك علينه..
جينه يدفعنه الهوى....
ودمعاتنه اتگطـِّر بيدينه/ وجنت أظنّ عدّك وفه/ وروحينه من فرد طينه..أعتب اعله الروح/ جي لنهه اعله شوفتكم حنينه/ واعتب اعله الشوكَـ والعِشره وسوالفهه الحزينه..
عَـلـَّمتني/ إشلون يتبرَّه الخَوي/ وحمل اليگع محَّد يعينه..عفيه صحبة هلوكت/ بيها اليجافي......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/6) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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