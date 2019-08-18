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#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/6


#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/6
2019/08/18 | 16:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي (روحٌ)..[لا تجينه/ چان گـِلت ابوجه الأبيض ...

غير معشركم لگينه/ جينه مشتاگين ...

وبلهفه وتسد بابك علينه..

جينه يدفعنه الهوى....

ودمعاتنه اتگطـِّر بيدينه/ وجنت أظنّ عدّك وفه/ وروحينه من فرد طينه..أعتب اعله الروح/ جي لنهه اعله شوفتكم حنينه/ واعتب اعله الشوكَـ والعِشره وسوالفهه الحزينه..

عَـلـَّمتني/ إشلون يتبرَّه الخَوي/ وحمل اليگع محَّد يعينه..عفيه صحبة هلوكت/ بيها اليجافي......

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