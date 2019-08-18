2019/08/18 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (روحٌ)..[لا تجينه/ چان گـِلت ابوجه الأبيض ...غير معشركم لگينه/ جينه مشتاگين ...وبلهفه وتسد بابك علينه..جينه يدفعنه الهوى....ودمعاتنه اتگطـِّر بيدينه/ وجنت أظنّ عدّك وفه/ وروحينه من فرد طينه..أعتب اعله الروح/ جي لنهه اعله شوفتكم حنينه/ واعتب اعله الشوكَـ والعِشره وسوالفهه الحزينه..عَـلـَّمتني/ إشلون يتبرَّه الخَوي/ وحمل اليگع محَّد يعينه..عفيه صحبة هلوكت/ بيها اليجافي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/6) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وديع العبيدي - ديوانُ السّبْعينيّاتِ/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).