وفد من حكومة الاقليم يزور بغداد نهاية الأسبوع لحل ملفات عالقة

2019/08/18 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} من المقرر أن تستأنف المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، نهاية الأسبوع الجاري، حيث تم تشكيل عدة لجان بهذا الغرض.

وبحسب المعلومات فإن "حكومة إقليم كردستان حددت أعضاءها في اللجنتين القانونية والفنية المعنيتين بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية، واستكملت الاستعدادات لزيارة بغداد خلال الأسبوع الجاري لإجراء الحوار حول تسوية الخلافات بين الجانبين". وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، فارس عيسى، إنه "من المقرر أن يزور وفد من إقليم كردستان، العاصمة بغداد هذا الأسبوع".وخلال الاجتماعات السابقة بين بغداد وأربيل، تقرر تشكيل لجنتين إحداهما قانونية والأخرى فنية للتفاوض بين الجانبين، ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من مباحثات اللجنتين في بغداد. وفي أول اجتماع لمجلس وزراء إقليم كردستان الذي عقد في منتصف تموز الماضي، تم التأكيد على تحسين العلاقات مع بغداد.وزار وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، بغداد في 16 تموز الماضي، حيث اجتمع مع الرئاسات العراقية الثلاث.انتهى

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