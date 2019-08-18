البصرة.. توجيه بازالة التجاوزات عن الشريط الأخضر بطريق بغداد لغرض انشاء متنزهات

2019/08/18 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} وجه محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، الاحد، بازالة التجاوزات عن الشريط الاخضر الموجودة على طول طريق شارع بغداد ، فيما أكد حرص الحكومة المحلية على انشاء متنزهات في تلك الأماكن.

وقال العيداني في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "وجهنا مديرية بلدية البصرة بضرورة ازالة التجاوزات الحاصلة على الشريط الأخضر الموجودة على طريق شارع بغداد في المرحله الاولى من تقاطع الكزيزة الى تقاطع التأميم تمهيداً لتنفيذ مشروع حدائق عامة للمواطنين على المساحة المذكورة".واضاف، انه "تم الايعاز الى مدير البلدية بتوجيه الانذارات القانونية للمتجاوزين وامهالهم اسبوع واحد لغرض اخلاء الارض وبعدها سيتم الإزالة".من جهته اوضح مدير بلدية البصرة علي الموسوي، انه "سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين على ضوء توجيهات محافظ البصرة لغرض تنفيذ حدائق عامة على المساحات الموجودة من الاراضي على امتداد طريق شارع بغداد".انتهى

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