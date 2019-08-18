القبض على “إرهابيين” شاركا بتفجير عجلة مفخخة في تلعفر

2019/08/18 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تنفيذ عملية أمنية في مجمع الجغيفي غرب البعاج، أسفرت عن القبض على إرهابيين اثنين شاركا بتفجير عجلة مفخخة في قضاء تلعفر.





وذكر بيان للحشد تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من اللواء 33 والاستخبارات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي ألقت القبض على إرهابيين اثنين في مجمع الجغيفي غرب البعاج”.





وأوضح، ان “الإرهابيين شاركا في عملية تفجير عجلة مفخخة راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء في قضاء تلعفر قبل عدة اشهر”.

وأكد البيان، ان “قوات الحشد ستسلم المعتقلين الى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيق وإحالتهم على القضاء”.

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