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وزير الدفاع الإيراني للياسري: تعزيز بنية العراق الدفاعية احدى الاستراتيجيات الرئيسية لإيران


وزير الدفاع الإيراني للياسري: تعزيز بنية العراق الدفاعية احدى الاستراتيجيات الرئيسية لإيران
2019/08/18 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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