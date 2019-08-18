ايران: العراق شريكنا التجاري الكبير

2019/08/18 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، ان العراق الآن هو "الشريك التجاري الكبير لبلاده".وذكر ظريف في تغريدة له على تويتر: ان "العراق الآن هو شريكنا التجاري الكبير".وأضاف، "دبلوماسيتنا النشطة مستمرة".ويبلغ حجم التجاري بين العراق وإيران نحو 12 مليار دولار سنوياً تطمح طهران الى زيادته إلى 20 ملياراً متجاهلين العقوبات الأمريكية.وتعاني إيران من حصار اقتصادي بسبب العقوبات الامريكية بسبب برنامجها النووي الذي تعارضه وترفض الاعتراف به.وتسود علاقات وثيقة بين العراق وإيران منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وتقود العراق حاليا، حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.

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