عبد المهدي يخول لجنة نيابية باختيار مرشح وزارة التربية

2019/08/18 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت مقررة البرلمان خديجة علي، الأحد، عن تخويل رئيس مجلس الوزراء عادل عد المهدي لجنة التربية النيابية باختيار مرشح وزارة التربية، مبينة ان اللجنة مصرة على ان يكون المرشح امرأة ومن أهالي نينوى.وقالت علي لـ/ المعلومة /، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل كتابا رسميا الى لجنة التربية النيابية […]

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