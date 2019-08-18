2019/08/18 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر إيقاف عدد من المواطنين موكب من السيارات تابع لعضو في مجلس محافظة بابل لمخالفته قواعد واتجاه السير ، فيما منعوه من المرور في الشارع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بالفيديو”..



عراقيون يمنعون مرور موكب مسؤول محلي خالف اتجاه السير في بابل النعيم نيوز.

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