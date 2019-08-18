الكهرباء يجدد عقد نجميه لموسم آخر

2019/08/18 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



جددت الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء تعاقدها مع اللاعبين مراد محمد ومرتضى هديب لموسم جديد.

وقال المشرف على الكرة بنادي الكهرباء حسين زهراوي في تصريح صحفي، ان "اللاعبين مراد محمد ومرتضى هديب جددا عقديهما بشكل رسمي مع الفريق".

وأوضح: "التجديد للاعبين جاء وفق سياسة النادي بالحفاظ على أغلب لاعبي الفريق من أجل خلق حالة الاستقرار الفني الذي طالب به المدرب عباس عطية الذي جدد هو الآخر بوقت سابق تعاقده لقيادة الفريق في الموسم المقبل".

وبيّن أن اللاعبين قدما موسما متميزا ولعبا دورا مؤثرا مع زملائهم لبلوغ فريقنا نهائي كأس العراق، لافتا إلى أن الفريق مستمر في تدريباته اليومية، على أمل أن تكتمل صفوفه خلال الأيام المقبلة .

يشار إلى أن فريق الكهرباء بلغ نهائي كأس العراق الموسم المنتهي وخسر بصعوبة أمام الزوراء بهدف دون رد.

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