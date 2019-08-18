شرطة ديالى تقيم دعوى قضائية ضد أب عذب أبنه اليتيم

2019/08/18 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى عن اقامة دعوى قضائية ضد أب عذب أبنه اليتيم بتحريض من زوجته.وقال العميد غالب عطية الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء انه تم اصطحاب الطفل المعنف من قبل والده الى المحكمة من قيادة الشرطة لإقامة دعوى قضائية ضد والده بتهمة التعنيف بعد تدوين اقواله وفحصه طبيا”.وأضاف […]

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