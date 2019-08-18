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شاهد بالفيديو.. صحة ذي قار تنتقد التلكؤ الحاصل في انجاز المستشفى التركي #المربد


شاهد بالفيديو.. صحة ذي قار تنتقد التلكؤ الحاصل في انجاز المستشفى التركي #المربد
2019/08/18 | 16:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: SWbHbGcfKso

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