احصائية مرعبة عن عدد المصابين بلدغة افعى وعقرب خلال فترة العيد في احدى المحافظات

2019/08/18 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق حصل “يس عراق” على احصائية رسمية من مستشفى المناذرة في محافظة النجف وهي تتضمن للمرضى المراجعين خلال الايام الاربعة من عيد الضحى، اظهرت وجود احصائية مرعبة عن عدد المتعرضين الى لدغة الافعى والعقارب.

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