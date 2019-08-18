رئيس الجمهورية يشيد بتضحيات المؤسسة العسكرية ويؤكد ان العراق لن يكون ساحة صراع للاخرين

2019/08/18 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان العراق لن يكون ساحة صراع للاخرين، مشيداً بالوقت نفسه بتضحيات المؤسسة العسكرية.وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال زيارته لوزارة الدفاع ولقائه بوزيرها نجاح الشمري وكبارالقادة و ضباط الوزارة” أن هناك اجماعا وطنيا على دعم المؤسسة العسكرية لانها المرتكز لمستقبل آمن للعراق والعراقيين، مشيراً الى اننا الآن في طور […]

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