2019/08/18 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق ان قوة منها القت القبض على إرهابيين اثنين شاركا بتفجير سيارة مفخخة في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى شمالي البلاد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يلقي القبض على إرهابيين شاركا بتفجير مفخخة في تلعفر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يلقي القبض على إرهابيين شاركا بتفجير مفخخة في تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).