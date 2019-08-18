2019/08/18 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التربية: تأجيل الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/18 | 16:30.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: تأجيل الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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