الدفاع: إعادة 50 عائلة نازحة إلى مناطق سكناهم بالقائم

2019/08/18 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع ، اليوم الاحد، إعادة 50 عائلة نازحة إلى مناطق سكناهم في القائم.

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