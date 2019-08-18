2019/08/18 | 16:30

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السوداني : لايمكن الركون الى مبدأ التوافق والحوار ..



لهذا السبب ؟

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوادني

انه" لايمكن الركون الى مبدأ التوافق والحوار.

السوداني وفي تغريدة له على "تويتر" : في ظل استحقاقات مشروعة وملحة

للمواطن وتطورات داخلية وخارجية تحيط البلد لا يمكن الركون الى مبدأ

التوافق والحوار في ادارة الدولة.

واضاف ان العراق وابناؤه اولا واخرا.

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