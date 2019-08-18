2019/08/18 | 16:30

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بالصور ..



امانة بغداد تصادر عدداً من الأغنام لنشرها على الارصفة

اعلنت امانة بغداد عن حملة لازالة التجاوزات ومصادرة الاغنام جنوب

بغداد.الامانة بينت قيام ملاكاتها في بلدية الدورة بحملة صادرت خلالها عدد

من الاغنام ضمن شارع المصافي حاول اصحابها نشرها على الارصفة

والساحات العامة بالاضافة الى ازالة عدد من الاكشاك المتجاوزة ضمن

شارع 120 المحلة 860 بعد إنذارهم وعدم استجابتهم للإنذار ولاكثر من

مره.

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