اعتقال ست نساء ايرانيات تنكرن كرجال لحضور مباراة ناديهن المفضل

2019/08/18 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاحد، السلطات الايرانية، الى اطلاق سراح ست نساء ايرانيات، تم اعتقالهن لمخالفتهن القوانين التي تمنع حضور النساء الى الاحداث العامة ومنها مباريات كرة القدم.

وقالت شبكة راديو "فريدا" الايرانية عبر تقرير ترجمته "الغد برس"، ان النساء الست، وبضمنهن زهراء كوشرنفاز الناشطة المدنية، وفرح العلي، مصورة صحفية حاصلة على جوائز عالمية، قد تم احتجازهن بعد حضورهن مباراة لناديهن المحلي المفضل في ملعب ازادي في العاصمة طهران، الاسبوع الماضي.

يشار الى ان الاعتقال ياتي بعد اصدار الفيفا، تحذيرا شديد اللهجة لايران، من الاستمرار في نهجها الحالي، المانع لحضور النساء مباريات كرة القدم، او التعرض لعقوبات كروية.

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