المرجع اليعقوبي يحث المؤمنين على زيارة يوم الغدير في النجف الأشرف

2019/08/18 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّ سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) المؤمنين والمؤمنات عامة على زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الأشرف بمناسبة عيد الغدير استجابة لنداء الأئمة المعصومين (عليهم السلام) على لسان الإمام الرضا (عليه السلام) قائلاً لأحد أصحابه المقربين (يا ابن أبي نصر أينما كنت فأحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين (عليه السلام) فأن …

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