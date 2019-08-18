الاعرجي: أية محاولة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء تعني

2019/08/18 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رأى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، أن أية محاولة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تعني "اخفاق" الكتل السياسية في اختيار أو "عدم نجاحها في الحصول على مغانمها".وقال الأعرجي في بيان صحفي: "لقد ساهمت الكتل السياسيّة باختيار رئيس الوزراء بعد أن رُشِّح من ج...

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