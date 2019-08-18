شرطة السليمانية: ضبط عصابتين للسرقة وأسلحة وسيارات مسروقة

2019/08/18 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة السليمانية، عن إلقاء القبض على أفراد عصابتين للسرقة، وضبط سيارات ومواد مسروقة، وكمية من المخدرات خلال الأيام الماضية.

وأوضح المتحدث باسم المديرية، سركوت أحمد في تصريح، ان قوات الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على العصابة الأولى، والتي كانت مؤلفة من رجلين وامرأة، قبل محاولتهم سرقة أحد المنازل، فيما قام أفراد العصابة الثانية وافرادها من الوافدين للمحافظة، بانتزاع مواد من أعمدة الكهرباء وبيعها.

وأضاف أحمد، ان شرطة المحافظة، ضبطت خلال أيام عيد الأضحى، ثلاث سيارات مسروقة، إحداها سرقت من محافظة كركوك، إضافة الى ضبط كمية من الأسلحة بحوزة أفراد العصابتين، وكمية من المواد المخدرة.

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