نائب يدعو الى تشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يتمتع بصلاحيات احكام طواريء

2019/08/18 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، لعقد جلسة خاصة الى مجلس النواب يناقش فيها ظاهرة تفشي المخدرات في البلد والوصول الى صيغة لتعديل قانون مكافحة المخدرات وتشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يرتبط بالقائد العام ويتمتع بصلاحيات احكام طواريء قبل فوات الاوان.وقال المالكي في بيان صحفي، ان “افة الفساد اصبحت ظاهرة خطيرة […]

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