تعطيل الدوام في الديوانية الثلاثاء المقبل لمناسبة عيد الغدير

2019/08/18 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل لمناسبة عيد الغدير.وقال مصدر في المجلس لوكالة وطن للانباء ” ان المجلس وبالاغلبية قرر ان يكون يوم الثلاثاء المقبل عطلة لدى الدوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة بهذه المناسبة واضاف” تستثنى من العطلة الدوائر الامنية والخدمية المكلفة بالواحبات/انتهى

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