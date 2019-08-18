جامعة ديالى: تدريسي يحصل على براءة اختراع في قياس دقة لعبة ريشة الطائرة

2019/08/18 | 16:34

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متابعة :سومر نيوز

اعلنت جامعة ديالى، الاحد، عن نيل احد تدريسيها براءة اختراع لتصميم جهاز الكتروني لقياس دقة الاداء في ل...

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