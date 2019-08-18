2019/08/18 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أعلنت مقررة البرلمان خديجة علي، الأحد، عن تخويل رئيس مجلس الوزراء عادل عد المهدي لجنة التربية النيابية...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يخول لجنة نيابية باختيار مرشح وزارة التربية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يخول لجنة نيابية باختيار مرشح وزارة التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).